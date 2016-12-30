Cloudflare

Halep'ten getirilen 41 yaralı hayatını kaybetti!

Halep’in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye’ye getirilenlerin sayısının 303’e ulaştığı, 41’inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Halep'ten getirilen 41 yaralı hayatını kaybetti!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 13:31
Bu haber 2.499 kez okundu

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak Hatay’daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 303’e çıktı. 132’si çocuk olan yaralılardan 104’ü il dışına sevk edildi, 41’i hayatını kaybetti, 43’ü ise taburcu edildi.

Halep’in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib’e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan sevki devam ediyor.

Öte yandan, Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgede 7 ambulans ve 28 sağlık personelinin bulunduğu belirtildi.

 
EtiketlerHatayYARALIhalepGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Bayrak 35 operasyonu tamamlandıBayrak 35 operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 27 Aralık'ta başlayan…

Flaş karar! İstanbul'da 7 ilçeye girişleri yasakFlaş karar! İstanbul'da 7 ilçeye girişleri yasak

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde ağır tonajlı araçların 7 ilçeye girişine…

Anne ve kızını komalık eden hırsızlar bunu hiç hesaba katmamışlar...Anne ve kızını komalık eden hırsızlar bunu hiç hesaba katmamışlar...

Eskişehir’de yaşanan hırsızlık olayında anne ve kızını komalık eden şüphelileri,…

Fırat Kalkanı şehidi uzman onbaşı Güzel, Elbistan'da son yolculuğuna uğurlandıFırat Kalkanı şehidi uzman onbaşı Güzel, Elbistan'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ terör örgütüyle girilen…

AYM'de 41 kişi görevden alındıAYM'de 41 kişi görevden alındı

Anayasa Mahkemesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında 5'i raportör 41 personel kamu…

Yılbaşında terör ihtimaline karşı millet teyakkuzdaYılbaşında terör ihtimaline karşı millet teyakkuzda

FETÖ'nün, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastinin ardından yeni…

Sivas'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandıSivas'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Sivas'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına…

Meteoloji'nin kafası karıştı: Sıcaklar geliyorMeteoloji'nin kafası karıştı: Sıcaklar geliyor

Meteoroloji, hava sıcaklığının Pazar gününden başlayarak önümüzdeki hafta sonuna kadar…

O dev projede sona gelindiO dev projede sona gelindi

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının Gürcistan-Türkiye arasındaki bölümünde deneme sürüşleri yapıldı.…