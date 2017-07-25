Halep'teki ilerleme girişimi püskürtüldü

Halep'in batısındaki Cemiyet Zehra cephe hattında Esed rejimi ve Şii milislerin ilerleme girişimi muhalifler tarafından geri püskürtüldü.



Yerel kaynakların aktardığına göre, bu sabah rejim güçleri ve Şii milisler Halep'in batısındaki Cemiyet Zehra hattında yeni bir ilerleme girişiminde bulundu.



Muhalifler ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından saldırının püskürtüldüğünü belirten kaynaklar, rejim güçleri ve Şii milislerin çatışmaların yaşandığı sırada Halep'in kuzey ve batı hattına yönelik top atışları düzenlediğini ifade etti.

Kaynaklar, Kefr Hamra yolu üzerine de rejim güçlerince ağır silah atışı gerçekleştirildiğini kaydederken, bombardımanın gerçekleştiği bölgelerde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.



Öte yandan Esed rejimi ve müttefiği olan Şii milisler bir süredir Halep kırsalında farklı bölgelerde ilerleme girişimlerinde bulunuyor. Ağır top atışları altında denenen bu ilerleme girişimleri son dönemde başarılı olmadı.

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