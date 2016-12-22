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Halep'teki gazeteciden şok edecek iddialar!

Amerikalı Müslüman gazeteci Bilal Abdul Kareem önceki gün Halep'te yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Halep'teki gazeteciden şok edecek iddialar!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 00:11
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Gazeteci Bilal Abdülkerim Halepte önceki gün yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şu şekilde;

* Ruslar Doğu Halep'te halkın çoğunun veya hepsinin tahliyesinin gerçekleştiği hakkında yalan haber yayıyorlar. Eğer buna inanılırsa toplu katliamların yapılma ihtimali daha da artar.

* 4 Mülteci Halep'i terkettikleri esnada rejim kuvvetleri tarafından vuruldu, en az 80 kişi ise esir alındı. Esirler, Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç komitesi yetkililerinin gözleri önünde soyulup  tecavüze uğradı.

Bölgedeki aktivist arabulucuların varlığı güvenli tahliye yapılması açısından önemli, zira doğu halep'ten kaçmaya çalışan insanların, rejim ve yandaşlarının yaptıkları hiçbir anlaşmaya uymayacaklarına inanmaları için her türlü sebepleri var.

Islah Haber

 
Etiketlergazeteci Bilal Abdul Kareemşok edecek iddialar
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