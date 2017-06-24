Halep'te Ramazan ayında 50'den fazla kadın tecavüze uğradı

Geçtiğimiz yılın sonlarında Beşar Esed rejimi tarafından ele geçirilen Halep'te rejime bağlı güvenlik güçlerinini ismi birçok suça karışmaya devam ediyor. Şehirde Rusya'ya, İran'a ve Esed rejimine bağlı farklı güvenlik güçleri bulunuyor.

Şehirde bulunan sivillerin ve aktivistlerin ifadelerine göre Halep'te güvenlik güçleri keyfi fiillerde bulunuyor ve bu fiiller karşılıksız kalıyor. Güvenlik güçleri öldürme, işkence ve tecavüz gibi birçok suça imza atıyor. Bu suçlardan bazıları bölgeden gelen haberlerde şöyle aktarıldı.

Şehirde bulunan sivillerin ve aktivistlerin ifadelerine göre Halep'te güvenlik güçleri keyfi fiillerde bulunuyor ve bu fiiller karşılıksız kalıyor. Güvenlik güçleri öldürme, işkence ve tecavüz gibi birçok suça imza atıyor. Bu suçlardan bazıları bölgeden gelen haberlerde şöyle aktarıldı:

17 yaşındaki genç kıza 9 asker tecavüz etti

Seyfuddevle mahallesinde 17 yaşındaki bir kız9 rejim askeri tarafından kaçırıldı ve her birinin tecavüzüne uğradı.

Bu olaydan bir gün önce Furkan mahallesinde Esed güçlerinin kullandığı araç bir çocuğun üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Haydariye mahallesinde de yine rejim güçlerine ait araç bir çocuğa çarptı.

5 Haziran'da Esed yanlısı güçler Selahaddin mahallesinde yaşlı bir adamı, televizyonda Şeyh Maksud geçiş yolu ile ilgili konuştuğu gerekçesiyle hapse attı.

3 Haziran'da Esed'e bağlı milisler Halep'in doğusundaki Katırcı bölgesinde bir anneye ve kızına tecavüz etti. Yakınları öldürülme korkusuyla olaya müdahale edemedi.

Sokak ortasında tecavüzler

14 Haziran'da halkça "Şebiha" olarak adlandırılan rejime bağlı güçler Meydan mahallesinde bir kızı kaçırarak sokak ortasında tecavüz etti, olaya müdahale etmek isteyen halkın üzerine ateş açıldı.

Şehirde Hava İstihbarat şubesine bağlı güçler birçok bölgede aralarında kadınların da olduğu onlarca sivili tutukladı.

Halep'in doğu kırsalındaki Meskene'nin Rasm Falih Sağir kasabasında bir grup Esed rejimi unsuru bir kadına tecavüz etti, ardından da onu öldürdü. Bölgeye yakın Ümm Hacra köyünde de evler yağmalanarak ateşe verildi.

Mukambu mahallesinde eşi bölgeden bir süreliğine ayrıldıktan sonra 13 rejim askeri evine gelerek bir kadına tecavüz etti, annelerini korumak isteyen iki çocuğun üzerine ateş açarak öldürdü.

Sadece Ramazan ayında 50'den fazla olay yaşandı

Bu ve benzeri olayların sıklıkla yaşandığı şehirde huzursuzluk ve şehri anlaşmayla tesim eden muhaliflere öfke had safhada. Halep'te sadece Ramazan ayında 50'den fazla kadının rejim güçleri ve İran destekli Şii milislerin tecavüzüne uğradığı bildirildi. Dışarıya yansımayan vakaların ise çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Mepa News