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Halep'te PKK ile şiddetli çatışma

Suriyeli muhaliflerle terör örgütü PKK arasında Halep'in kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

11 Şubat 2018 Pazar 00:54
Halep'te PKK ile şiddetli çatışma

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile muhalifler arasında çatışmalar devam ediyor. 

Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden darbe üzerine darbe yiyen terör örgütü PKK, Halep'in kuzeyindeki Tuveys bölgesinde muhaliflerle şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 

AFRİN KONVOYUNUN ÖNÜ KESİLDİ 

Muhalif kaynaklar Halep'ten Afrin'e giden PKK konvoyununda yaylım ateşine tutulduğunu duyurdu. 

Terör örgütü PKK/PYD bölgeden Afrin'e teröristleri göndererek verdiği büyük kaybı kapatmaya çalışıyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 00:54
  1. HALEP
  2. PKK
  3. PYD
  4. DEAŞ

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