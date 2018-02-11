Halep'te PKK ile şiddetli çatışma
Suriyeli muhaliflerle terör örgütü PKK arasında Halep'in kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.11 Şubat 2018 Pazar 00:54
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile muhalifler arasında çatışmalar devam ediyor.
Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden darbe üzerine darbe yiyen terör örgütü PKK, Halep'in kuzeyindeki Tuveys bölgesinde muhaliflerle şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
AFRİN KONVOYUNUN ÖNÜ KESİLDİ
Muhalif kaynaklar Halep'ten Afrin'e giden PKK konvoyununda yaylım ateşine tutulduğunu duyurdu.
Terör örgütü PKK/PYD bölgeden Afrin'e teröristleri göndererek verdiği büyük kaybı kapatmaya çalışıyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr
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