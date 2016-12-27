Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı

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Suriye'de, 600 bin insanın ölümününe, milyonlarca insanın ülkesinden kaçmasına neden olan Beşar Esed, dün ailesiyle birlikte Halep'te kuzeyindeki tarihi bir Katolik kilisesini ziyaret ederek Hristiyanların Noel kutlamalarına katıldı.

TELEVİZYONDAN YAYIMLADI

Suriye'de bir televizyon kanalı tarafından yayımlanan görüntülerde Beşar Esed'ın kutlamalara katıldığı görüntülere yer verildi. Suriyeli muhaliflerin elindeki Halep şehrinin kontrolü, Esed'in askerleri ve Şii milislerin, sivil halkı katliamları ile birlikte rejimin eline geçmişti.