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Halep'te Esed milisleri arasında çatışma çıktı!

Halep kentinde Esed milisleri arasında yaşanan gerginlik çatışmaya döndü.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:29
Halep'te Esed milisleri arasında çatışma çıktı!

Suriye'nin Halep kentinde Esed milisleri arasında çatışma çıktı. Çatışma, Milli savunma güçleri (Mardel) ile Hava istihbaratı ve Devlet güvenlik birimi arasında meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Hava istihbaratı Halep'in Şeyh Taha bölgesindeki “Mardel” adındaki bir grup milisi gözaltına almak için baskın düzenledi.

İki taraf arasında yaşanan çatışmalarda Mardel milisleri keskin nişancılarının hava istihbaratından birçok kişiyi öldürmesi üzerine hava istihbaratı geri çekilmek zorunda kaldı. Bölgeden çekilen istihbarat güçleri, orduyla birlikte tekrar baskına geleceklerini de duyurdu.

Hava istihbaratına yakın kişilerden alınan bilgiye göre Mardel milisleri, Esed'e yakınlığıyla bilinen Mecdemi ve Beni Cemil aşiretlerine saldırmasıyla çıkan çatışmada her iki taraftan 7 kişinin ölmesi ve birçok kişinin yaralanması üzerine hava istihbaratı intikam almak istedi.

Geçtiğimiz son 3 ay içinde Halep'te Esed milisleri arasında birçok kez çatışma yaşandı. Bu çatışmalarda onlarca milis öldü ve yaralandı.

Kaynak: Timeturk

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:29
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