Halep'te 4 rejim askeri öldürüldü

Halep’in Selahaddin mahallesin daha önce döşenen mayının patlaması sonu 4 rejim askeri öldüğü bildirildi.
Eklenme: 25 Aralık 2016, 18:30
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