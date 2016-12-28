Haleplilere 43 tır yardım

FATİH KILIÇ / İSTANBUL- İstanbul Bağcılar’da düzenlenen iki ayrı organizasyonda içerisinde gıda, giyim ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 43 tırlık yardım malzemesi törenle uğurlandı.

Bağcılar Belediyesi, İHH Bağcılar Temsilciliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle başlatılan ve hayırsever vatandaşlarla sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği “Halep’e Yol Açın Kampanyası” kapsamında toplanan 24 tırlık yardımın Halep’e gönderildi. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Törene Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Erdem Bursalı, İHH Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ADIYAMANLILAR VAKFI’NDAN 19 TIR

Adıyamanlılar Vakfı da, Suriye’de devam eden ve binlerce masum sivilin hayatın kaybetmesine neden olan iç savaşa sessiz kalmadı. Adıyamanlılar Vakfı, hayırsever iş adamlarının desteği ile toplanan 19 dolusu gıda yardımını, Bağcılar ve Esenler Belediyelerinin de destekleriyle mazlumlara ulaştırmak için Halep’e gönderdi. Dün Adıyamanlılar Vakfı Genel merkezi önünden hareket eden konvoyu, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve birçok vatandaş uğurladı.

ŞAHİN: ENSAR GÖREVİ İLE GÖREVLENDİRİLDİK

Törende konuşan Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, “Bu millet, bütün mazlumların hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun. Bütün mazlumların yanındadır. Tarih boyunca da böyle olduk. Her zaman mazlumları himaye eden bir millet ve bir coğrafya olduk. Bugün çok da farklı bir Ensar görevi ile görevlendirilmiş bulunuyoruz. Kendi öz kardeşlerimiz zor durumdalar ve onlara kucağımızı açtık. 3 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Bu rakamla Türkiye dünyada mültecilere ev sahipliği yapan en yüksek oranda yardım yapan birinci ülkedir.” ifadelerini kullandı.

GÖKSU: KARDEŞLİĞİMİZİ YENİDEN İNŞA EDİYORUZ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Suriye’de her gün binlerce insan katledilirken hiç kimse yüreğinde acı hissetmiyor. Bu yeryüzündeki insanlığın dün nasıl vicdanı ise bugünde vicdanı olduğunu gösteren bu milletin çocukları harekete geçip milyonlarca Suriyeliyi evinde misafir ediyor. Bugün Halepli kardeşlerimize bu yardımları gönderirken; onların yüreğindeki sevgiyle yüreğimizdeki sevgiyi birleştirip Allah’ın bizi kardeşler ilan ettiği bu dünyada kardeşliğimizi bugün yeniden inşa ediyoruz. Halep bizim için çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Halep Antep’e gider gibi gittiğimiz her birimizin aslında hikayesi olduğu bir kenttir.” ifadelerini kullandı.

AKSOY: GÖNÜL VE KADER BİRLİĞİMİZ VAR

Halep’e yardım kampanyasında konuşan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy da, Halep’in tarihi bir kent olduğunu belirterek, “Halep, tarihi ile mirası ile Ortadoğu’nun müstesna bir şehir iken, adeta tarih sayfalarına terk edilmiştir. Çanakkale savaşlarında 6 bin şehit veren Halep ile var olan gönül ve kader birliğimizi bizleri harekete geçirmelidir” şeklinde konuştu.