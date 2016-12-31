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Halepli çocukların yüzleri güldü

Kağıthane Belediyesi, tüm yıl boyunca gerçekleştirdiği sosyal yardımlarında Halepli çocukları da unutmadı.

Halepli çocukların yüzleri güldü
Eklenme: 31 Aralık 2016, 15:24
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Kağıthane Belediyesi’nin ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş yapabilmesi için hizmete açtığı Sosyal Mağaza'da düzenlenen etkinlikle Halepli çocuklara kışlık giysi, ayakkabı  ve oyuncak hediye edildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç'la birlikte katıldığı etkinlikte çoğu Halepli 40 Suriyeli çocuğa kışlık giysi, ayakkabı ve oyuncak hediye edildi. Çocukların çok zor bir zamandan geçtiğini belirten Başkan Kılıç; ''Hem ülke olarak hem de millet olarak onlara kucak açtık. Şüphesiz Suriye'de yaşanan olaylarda çocukların hiç bir suçu yok. Onları koruyup kollamak, kucak açmak bizlerin görevi. Yüzyıllar boyunca dünyanın çeşitli mazlum coğrafyalarında kimsesizlerin sesi olmuş bir ecdadın torunlarıyız. Bugün de yine aynı samimiyet ve fedakarlıkla kardeş milletlerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Elbette ki bugün burada çocuklarımızın bizimle güvende ve mutlu olmasında en büyük pay sahibi sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımızdır.'' dedi.

Yıl boyunca Kağıthane Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin yanı sıra mülteci ailelerden oluşan toplamda 6 bine yakın kişiye giysi, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapılırken 2017 yılında da bu yardımların artarak devam edeceği aktarıldı. Hediyelerini Başkan Fazlı Kılıç ve eşi Fatma Kılıç'ın elinden alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

 
EtiketlerKağıthane Belediyesi
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