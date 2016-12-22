Halepli çocuklar için örgü örüyorlar

Kampanya kapsamında Öz Gıda İş Sendikası başkanlığında 40 kadın her gün 2 saat atkı, bere ve eldiven örüyor. Örgü için malzemeler, hayırseverler ve Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şubesi üyelerince bağışlarken, 100 atkı, 200 bere ve çok sayıda eldiven örüldü.

Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, şube başkanlığı öncülüğünde Kadın Kolları Komisyonunun çok anlamlı bir kampanya başlattığını söyledi.

Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Dilek Kansız da ÇAYKUR'da kadın çalışanlar ve üyelerle beraber bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Burada arkadaşlarımız şapka, bere ve atkı örerek katkı sunmak istediler." ifadesini kullandı.

Arkadaşlarının anneliklerini, mertliklerini ve cömertliklerini gösterdiğini dile getiren Kansız, "Burada sadece atkı, bere ve şapka örülmüyor. O ilmeklerin her birine dualarımız nakşediyoruz. Annelik duygularını ve sevgimizi nakşediyoruz. Bu sevgi ve bu dualar Halep'e yol olsun. Ne kadar zulüm gören çocuk varsa onlara ulaşsın istiyoruz. Bütün acılar son bulsun istiyoruz. Dünyayı iyilik kurtaracak diyoruz." diye konuştu.