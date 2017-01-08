Halepli 350 kilo ağırlığındaki genç kıza yardım eli

Suriye'nin Halep kentindeki rejim saldırılarından ve çatışmalardan kaçarak Reyhanlı ilçesine sığınan 350 kilo ağırlığındaki Suriyeli genç kız, kilolarından kurtulması için İstanbul'daki bir hastanede tedavi edilecek.

Halepli 350 kilo ağırlığındaki genç kıza yardım eli
Eklenme: 08 Ocak 2017, 17:17
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Halep'teki saldırılardan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bir yakınıyla gelen 20 yaşındaki Fadiya Cemil Hamigo'ya, aşırı kilolarından kurtulması için yardım eli uzandı. İstanbul Çamlıca'daki bir hastanedeki yetkililer, 350 kilo ağırlığındaki Halepli Hamigo ve halasını hastaneye davet etti. Reyhanlı'daki evlerinden Belediyeye ait hasta nakil ambulansıyla alınan genç kız, otobüsle İstanbul'a götürüldü.

İç savaş yüzünden tedavisine düzenli devam edemedi

Hamigo,Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Avlanmış tarafından tedavi edilecek. Reyhanlı'dan İstanbul'a hareketinden önce açıklama yapan Fadiya Cemil Hamigo, çok mutlu olduğunu söyledi.

Ülkesinde sadece ilaç tedavisi aldığını, maddi durumunun yetersiz olması ve iç savaş yüzünden tedavisine düzenli devam edemediğini aktaran Hamigo, "Türkiye'de haber yapıldıktan sonra birçok kişi destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuşacağım için çok sevinçliyim. Çok teşekkür ederim" dedi.



 
EtiketlerİstanbulTürkiyeSuriyeHatayReyhanlıÇamlıca
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