Halep’in sesi Külliye’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladıkları Bana Alabed’in annesi Fatemah Alabed, babası Ghassan Alabed ve iki kardeşinden Halep’te yaşadıkları zorlu süreci dinledi. Halep çocukları adına selam getirdiğini ifade eden Bana’ya, Erdoğan da “Ve aleyküm selam” karşılığını verdi. Bana, Halep çocuklarına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, şunları söyledi: “Sizi çok seviyoruz. Bizi Halep’ten çıkarttınız. Orada çok büyük sıkıntılar, acılar çektik. Evimiz bombardımana uğradı, başımıza yıkıldı. Otobüste de çok büyük sıkıntı yaşadık, gıdasız kaldık, aç kaldık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Her gün bombardıman devam ediyordu, sokağa çıkmaya bile korkuyorduk” dedi.