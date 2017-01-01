Halep'in düşüşünde Türkiye'nin rolü varmı?

Konunun üçe ayrılabildiğini yazan Yaşa bu başlıkları şöyle sıraladı:



BİRİNCİLER: "ERDOĞAN NE YAPAR EDER HALEP'İN DÜŞMESİNİ ÖNLER"

"Birincisi, Suriye Devrimi'ni destekleyen ve İslam ülkelerinin ya da en azından bir kısmının tüm gücüyle Suriye halkının yanında yer almasını, silah dahil her türlü desteği vermesini isteyenler. Bu grupta yer alanların Türkiye'den büyük beklentileri vardı. Erdoğan'ın ne yapıp edip Halep'in düşmesini önlemesini bekliyorlardı. Dolayısıyla eleştirileri daha çok yaşadıkları hayal kırıklığının ürünü ve bir tür dost sitemi."

İKİNCİLER: DAEŞ ve EL KAİDE GRUPLARI



"İkincisi ise DAEŞ ve El Kaide taraftarları. Onların demokratik ve laik Türkiye'ye tepkileri Halep'le sınırlı değil. Halep'in düşüşünü bahane ederek Erdoğan'a yönelttikleri eleştiriler daha çok ideolojik. Çünkü Suriye'de hayalini kurdukları projeler Türkiye'nin desteklediği “demokratik ve birleşik Suriye” projesinden tamamen farklı. Bu grubun Fırat Kalkanı'na ve operasyona destek veren Suriyeli devrimci gruplara tepkisinin altında da yine aynı nedenler yatıyor."



ÜÇÜNCÜLER: ROL MODEL TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ OLANLAR...

"Üçüncü grupta ise Türkiye'nin bölge halkları için ilham kaynağı olmasından ve Arap Baharı sürecinde diktatörlerin değil halkların yanında durmasından rahatsız olanlar yer alıyor. Eleştirilerinin amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Fırsattan istifade ederek Türkiye'yi karalamak ve gözden düşmesini sağlamak istiyorlar. Suriye halkının özgürlük mücadelesi ve Halep umurlarında bile değil. Hatta deneyimli bir gazetecinin geçenlerde ifade ettiği gibi, Allah korusun Türkiye Halep'i bombalayıp masum insanları katletse “Erdoğan'ı karalamak için malzeme bulduk” diye göbek atıp sevinecekler. Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerini düzeltmesini ve Erdoğan'ın Putin'le Halep için yaptığı görüşmeleri dillerine doluyorlar. Sanki kendi ülkeleri Putin'e baskı yapmak için Rusya'dan büyükelçilerini çekmiş ya da savundukları rejimlerin Moskova'yla ilişkileri yağlı-ballı değilmiş gibi."



FAKAT TANIKLAR VAR



Kuşatmadan çıkanlar Ankara'nın Halep halkı için neler yaptığını çok iyi bildiğini yazan Yaşa, Ahrar'uş Şam liderlerinden “Faruk Ebu Bekir” lakaplı Alâ Eyyub'ün görüşlerini aktardı.



"TÜRKLER YARDIM ETTİ"

İşte Yaşa'nın ilgili yazısı:

Faruk Ebu Bekir, Arabi 21 sitesine yaptığı açıklamada, Halep halkının ölümden kurtarılmasına Türklerin yardım ettiğini ve Ruslarla pazarlığı Türkler aracılığıyla gerçekleştirdiklerini söylüyor. “Türk kardeşlerimiz Halep'teki insanlarımızın selameti için büyük çaba sarf etti” diyor.



"BULANIK SUDA BALIK AVLAMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEMEK GEREK"

Bunlar bizim için bilinen şeyler olsa da Arap sokağında bulanık suda balık avlamak isteyenlere fırsat vermemek için bizzat içeriden birilerinin tanıklığı önemli.



HALEP'İN DÜŞMESİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ VAR MI?

Faruk Ebu Bekir, Twitter hesabından sorulara da cevap veriyor.

Örneğin, “Halep'in düşmesinde Türkiye'nin rolü var mı?” sorusu üzerine şöyle diyor:

“Halep'ten çıkanların güvenliklerinin sağlanmasında ve korunmasında Türkiye'nin büyük rolü vardı.”



TÜRKLER SULTAN MURAT TÜMENİ'Nİ ŞEHİRDEN ÇEKTİ Mİ?

“Halep'e saldırıdan önce Türklerin Sultan Murad Tümeni'ni kentten çektiği doğru mu?” sorusuna ise “Doğru değil. Son otobüste benimle birlikte bazı komutanlar da vardı. Onlardan biri de Türkmen Muntasır Billah Tugayı komutanı Firas Baş idi” diye cevap veriyor.