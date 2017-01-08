Halep'in çığlığına ADÜ cevap verdi!

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "Halep'e Yol Açın" sloganıyla başlattığı yardım seferberliğine katkı sağlayan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) akademik ve idari personelin yanında öğrencilerin de katkılarıyla toplanan 3 tır yardım malzemesi Aydın'da yola çıktı.

Yardım malzemelerinin Halep'e gönderilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Bircan, "Esed ve katil güruh tarafından Halep'in kuşatılmasından sonra birçok video yayınlandı. Oradaki insanlar bu videoda 'Bu bizim son videomuz. Bize yardım etmediniz. Ey Müslümanlar neredesiniz? Biz burada öldürülüyoruz, siz sıcak yataklarınızdan kalkıp bizim yanımıza gelmediniz. Bizi kurtarmadınız' diyorlardı. Biz bu kardeşlerimize o gün yardım edemedik ama şuan bir ensar olarak o muhacirlere yardım etmek için üniversiteler arasında Türkiye'de ilk kampanyayı başlatan kurum olduk. ADÜ olarak yükümlülüğümüzü yerine getirip sadaka niyetine, Allah kabul ederse 3 tırımızı bugün kaldırıyoruz. Rabbim yardımlarımızı kabul etsin, oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Onları feraha ve zafere ulaştırsın inşallah. Suriye'yi paramparça eden, insanları katleden zalimleri Allah onları kahrı perişan etsin. Bizim elimizden şimdilik bunlar gelir ama inşallah daha iyilerini de yapmak nasip olur" diye konuştu.

Aydın eski Müftüsü Bahettin Bildik'in yaptığı duanın ardından tırlardan birisine binen Rektör Bircan aracı çalıştırarak harekete hazır hale getirdi. Konvoy dualar eşliğinde Halep'e gönderildi.