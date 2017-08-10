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Halep'e operasyon... çok sayıda ölü var...

İran, Rusya ve Rejimin katliamlarla işgal ettiği Halep'e muhaliflerin operasyonu devam ediyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 20:22
Halep'e operasyon... çok sayıda ölü var...

YENİAKİT.COM.TR - Suriyeli Muhalifler Rejimin işgali altında bulunan Halep'e zaman zaman sızma girişimlerinde bulunuyor. 

El-Safwa İslam Taburu, Halep'teki güney Rashideen mahallesine saldıran katil Esed rejimine bağlı askerleri geri püskürttü. 

Çıkan çatışmalarda çok sayıda rejim askeri Muhaliflerce öldürüldü. Çatışmaların ardından İran'a bağlı birçok Şİİ milis esir alındı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 20:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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