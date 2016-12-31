Halep'e gidiyorlar sayısı 3 bini aştı!

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İHH İnsani Yardım Vakfı'nın “Halep'e Yol Açın” sloganı ile başlattığı yardım seferberliği Türkiye'nin dört bir yanından destek gördü.

Halep'teki katliama “dur” demek için 14 Aralık Çarşamba günü İstanbul Kazlıçeşme Meydanından yola çıkan konvoydaki araç sayısı Anadolu'dan katılan araçlarla birlikte Reyhanlı'da 5 bini buldu. Yardım seferberliğine destek bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım TIR'ları kaldırıldı.

“Halep'e Yol Açın” kampanyası kapsamında şu ana kadar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sevk edilen bin 500 acil yardım TIR'ının 905'i, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İHH'nınBabul Hava'daki lojistik merkezindeki depoya istiflendi.

İDLİB'TEKİ MÜLTECİLERE ACİL YARDIM MALZEMELERİ

Burada kalem kalem depolanan acil yardım malzemeleri, işgal altındaki Halep merkezinden kırsal kesime ve İdlib'e göçmek zorunda kalan mültecilere ulaştırılıyor. Özellikle kış aylarında ihtiyaç listeleri iyice kabaran Halepli mültecilere ulaşan acil yardım paketleri, acıları bir nebze de olsa dindiriyor. İçerisinde, kuru bakliyattan temizlik malzemelerine, çocuklara özel oyuncaklardan ve elbiselerden insani yardım malzemelerine kadar birçok malzemeyi kapsayan acil yardımların ayrıca da İHH'nın İdlib kırsalında yeni inşa ettiği çadırkentlere ulaştırılması hedefleniyor.

Bilindiği üzere ilgili taraflar arasında varılan anlaşma sonucunda Halep'ten yaklaşık 45 bin kişi tahliye edilmişti.

Bu arada 2016 yılı içerisinde Suriye'ye sevkedilen yardım TIR'ı sayısı da 3 bin 413'e ulaştı.