Halep'e bombardıman başladı iddiası
İsrail savaş uçaklarının Halep'te bulunan rejimin kontrolündeki askeri cephanelik ve Nayrab hava üssünü vurduğu iddia edildi.11 Şubat 2018 Pazar 01:06
YENİAKİT.COM.TR - Sabah saatlerinde Suriye rejiminin işgal altındaki Golan tepelerinde vurduğu İsrail'e ait F-16 uçağının ardından Suriye'de İsrail ile Suriye rejimi arasındaki gerginlik devam ediyor.
Bölgede bulunan Muhalif kaynakların iddiasına göre, İsrail'e ait savaş uçakları Halep'te bulunan Nayrab hava üssünü vurdu.
CEPHANELİKTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Halep üzerindeki hava hareketliliğinin ardından Cebel Azzan bölgesi ve rejimin Safira silah fabrikası'nın vurulduğu ve bölgeden dumanlar yükseldiği iddia edildi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr
YORUM YAZ