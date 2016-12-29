Halep yağmalanıyor!

Esed'e bağlı milis kuvvetler (Şebbbiha), İran destekli milisler ve PYD terör örgütü mensupları, muhalifler tarafından boşaltılan mahallelerde tüm evleri yağmalıyor.
Halep yerel meclis başkanı Bretta Hacı Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "İşgalciler ayakta kalan her eve girip ve buldukları herşeyi çalıyorlar" diye konuştu.
Halep'te şehrin 4'te üçünün şehri terketmek zorunda kaldığını belirten Bretta Hacı Esed bölgesinde çalıntı mallar için oluşturulan pazarlar kurulduğunu ve bu durumun işgalin boyutu ve rejimin Suriye halkına bakışını yansıtan en iyi örnek olduğunu vurguladı.