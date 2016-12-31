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Halep neyse Gaziantep de odur

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı tarafından Halep için başlatılan kampanyada toplanılan 211 TIR yardım malzemesi dualarla yola çıktı. TIR’ların uğurlama töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, “Bizim için Halep neyse, Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur” sözleriyle törene damga vurdu.

Halep neyse Gaziantep de odur
Eklenme: 31 Aralık 2016, 07:06
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HABER MERKEZİ AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı “Kardeşlik Seferberliği” kapsamında, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle hazırlanan Halep’e Yardım Konvoyunun Uğurlama Töreni Maltepe Sahil Miting Alanında gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı tarafından Halep için başlatılan kampanyada toplanılan 211 TIR yardım malzemesi dualarla gönderildi. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, kızı Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Partili ilçe belediye başkanları, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım ve partililer katıldı. 

YILDIRIM: 200’ü aşkın yardım tırı yola çıktı

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, bugün 200’ü aşkın yardım TIR’ının yola çıktığını belirterek, “Bu kervan sadece gıda, sağlık ve insani yardım taşımıyor, tarihten bu yana gelen kardeşliğimizin hep devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse, Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur” dedi. Yıldırım, insani yardımlar kadar Türkiye’ye sığınan kadın ve çocuklar özelinde yapılacak sosyal entegrasyon çalışmalarının önem arz ettiğine ve psikolojik destek çalışmaları yapılmasının elzem göründüğüne işaret etti. 

KAYA: SINIRLARIN ÖTESİNDE GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURDUK 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, Halep’te insanlık ölürken, insanı ve insanlık onurunu yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek, “Bir yandan devlet ve millet olarak Halep’e yardım seferberliği başlatırken, aynı anda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ortaya koyduğu irade ve Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği ile Halep’te ateşkes sağlandı” dedi. Halepli kardeşler için kardeşlik ruhuyla bir araya geldiklerini dile getiren Kaya, Suriyeli kardeşleriyle aralarında bir sınır ve bu sınırların çok daha ötesine giden gönül köprüleri olduğunu ifade etti.

TOPBAŞ: NEREDE DURDUĞUNUZ ÇOK ÖNEMLİDİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da partililere ve Türk Kızılayı’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları kaydetti: “İnsani değerlerin öldürüldüğü, yok edildiği bir dönemde nerede ve nasıl durduğunuz çok önemlidir. Nasıl ki Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’nda, gönül coğrafyamızdan koşarak gelip bize yardım edilmişse, biz de bugün millet olarak bunun bir şükran ifadesi olarak bunu yapmak zorundayız.”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise, Suriyelileri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, “Biz öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki bu medeniyet bize şunu öğütlüyor; eğer sizin birinizin acısı varsa siz kardeş olduğunuz için o acı aslında hepinizindir. Bu TIR’ların içerisinde İstanbul’un kalbi var, yüreği var, duası var ve bu TIR’lar iyilikle dolduruldu” diye konuştu.

KINIK: İNSANİ YARDIM TIRI SAYISI 30 BİNİ AŞTI

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da Suriye’de 2 bin 115 gündür bir dram yaşandığına dikkati çekerek, yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir köprü görevi gördüklerini söyledi.

Şu ana kadar sadece Suriye içerisine gönderdikleri insani yardım tırı sayısının 30 bini, un miktarının ise 250 bin tonu aştığını belirten Kınık, “Ayrıca Türkiye içerisinde bulunan 3 milyon Suriyeli kardeşimize yardım ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

EL SALLAYARAK TIR’LAR UĞURLANDI 

Okunan duaların ardından Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Bakan Kaya, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri Suriyeli 20 çocukla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Kardeşlik Seferberliği Kampanyası’nda toplanan kışlık giysi, battaniye, gıda paketi, hijyen malzemeleri, çocuk bezi ve ısıtıcı gibi yardımlarla dolu 211 TIR, Halep’e doğru yola çıktı. Semiha Yıldırım ve Suriyeli çocuklar el sallayarak TIR’ları uğurladı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi de mobil bir fırın olarak yapılan TIR’ı Halep’e gönderdi.

 

 
EtiketlerHalep neyse Gaziantep de odurHalep
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