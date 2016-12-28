“Halep, kanayan yaramız”

Sırf Müslüman oldukları için katledilen bu insanlar için hiçbir şey yapamamak, Halep’te şehit olmaktan daha zor geliyor insana.

Oysa kardeşimizdi onlar bizim, seksen sene önce bir şehrimizdi Halep, dinimiz aynı, dilimiz aynı rengimiz ve hassasiyetlerimiz aynıydı…

Bizler biliyoruz ki, Rabbimizin buyruğunda da olduğu üzere bizlere birçok sorumluluk düşmektedir. Kuşkusuz bu sorumluluğu herkes kendi gücünce ifa etmeli ve elinden gelen her şeyi yapmalıdır.

Özel Maltepe Gökyüzü Koleji/Fen Lisesi 12 B sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Abdurrahim AKKAYA öncülüğünde Halep’teki insanlık dramına, insanlık katliamına dikkat çekebilmek adına “Halep’teki Katliama Dur De” sloganıyla bir program düzenlendi. Programda Halep’te yapılan katliam anlatıldı. Bizlerin ne yapmamız gerektiği üzerinde duruldu. Yoğun duygu seli içinde geçen program sonunda öğrencilerimizde bir farkındalık oluştuğu görüldü.

Bu programda bizlere desteğini esirgemeyen okul müdürümüz Gürkan ÜNVER’e de ayrıca teşekkür ederiz.