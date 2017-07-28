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'Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildi'

1948 yılında Halepliler, Türkiye'ye bağlanmak için sokaklara dökülürken, dönemin Milli Şef hükümeti bu talebe sessiz kalarak adeta 3 maymunu oynadı.

28 Temmuz 2017 Cuma 17:07
'Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildi'

1948 yılında Türk basınına yansıyan haberlerde Halep'te yaşanan olaylar çarpıcı bir şekilde ele alındı.

İşte güne ait çarpıcı belgeler:

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 17:07
  1. halep
  2. halepliler
  3. türkiye
  4. eylem 1948
  • Yusuf kayaYusuf kaya29 dk önce
    Sen ne diyorsun ne adam tarih bilgin bu kadar mı senin hatay ilini niye aldık o zaman Hatay Arap değil mi ? Bu kadar mı sığ beynin Antep ve Kilis Halep'e bağlı kazalar değil miydi şimdi Antep Türkiye katılmak isteseydi antebin ilçeleri olan Şahinbey ve Şehitkamil i sınırlarına alıp anteni sınırın dışında bırakmanın mantığı nedir şimdi beni söylemeyin madem Türkiye o kadar gucsuzdu neden İngilizler Fransızlar ve Yunanlılar bir mermi dahi sıkmadan işgal ettikleri toprakları bırakıp gerisin geriye gittiler? Perde arkasında nasıl bir film oynandı bunları görmek lazım.
  • ErdoğancıErdoğancı31 dk önce
    Halep bir Türkmen kentidir. Elbet birgün bizim olacak.
  • HasanHasan36 dk önce
    tamamda inonu donemi turkiyenin en fakir en rezil donemi degilmi ne icin ilhak edilmek istensinler ateist olmak icin mi ezani turkce duymak icin mi hadi o zaman istediler simdi en guclu oldugumuz donemde niye boyle bir talepleri yok biraksak canlari pahasina avrupaya gitmeye calisiyorlar.
  • misafirmisafir36 dk önce
    Ezbere konuşuosun... süleyman şah türbesi bizi savaşa çekmek için yagmalancakti. Eğer yeri degismesi biz şimdi Suriye Irak İran savasiyorduk???? Biraz araştırma yap gaza gelme
  • Merhaba Merhaba 43 dk önce
    Eğer ilhak edilseydiniz biriniz bile anadilinizi bilmezdiniz
  • cemaleddincemaleddin44 dk önce
    Itönünün babasi Mlatyada hangi mezarlikda gömüldür? O günlerin fetösü, osmanliyi parcalayarak ishi basharmishti. Ingilizler+abd den korktuklarindandir . Kendileri istedikleri gibi yani Roman gibi tarih yazdirirp avanaklari yani kendini aydin zanneden zavallilari ancak inandirmishtri.
  • Hasan DagHasan Dag47 dk önce
    Başkasının vatanına göz dike dike bu hale geldik. Kendi ülkeni önce kurtar. Ülkem yanıyorÜlkem.
  • TuranTuran59 dk önce
    2.nufusunun yarisi arap olan bir beldeye daha 20 yil once araplarin buyuk ihanetine ugramis bir ordu onlara guvenerek nasil girecekti
  • TuranTuran59 dk önce
    2.nufusunun yarisi arap olan bir beldeye daha 20 yil once araplarin buyuk ihanetine ugramis bir ordu onlara guvenerek nasil girecekti
  • TuranTuran59 dk önce
    2.nufusunun yarisi arap olan bir beldeye daha 20 yil once araplarin buyuk ihanetine ugramis bir ordu onlara guvenerek nasil girecekti
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