'Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildi'
1948 yılında Halepliler, Türkiye'ye bağlanmak için sokaklara dökülürken, dönemin Milli Şef hükümeti bu talebe sessiz kalarak adeta 3 maymunu oynadı.28 Temmuz 2017 Cuma 17:07
1948 yılında Türk basınına yansıyan haberlerde Halep'te yaşanan olaylar çarpıcı bir şekilde ele alındı.
İşte güne ait çarpıcı belgeler:
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Yusuf kaya29 dk önce Sen ne diyorsun ne adam tarih bilgin bu kadar mı senin hatay ilini niye aldık o zaman Hatay Arap değil mi ? Bu kadar mı sığ beynin Antep ve Kilis Halep'e bağlı kazalar değil miydi şimdi Antep Türkiye katılmak isteseydi antebin ilçeleri olan Şahinbey ve Şehitkamil i sınırlarına alıp anteni sınırın dışında bırakmanın mantığı nedir şimdi beni söylemeyin madem Türkiye o kadar gucsuzdu neden İngilizler Fransızlar ve Yunanlılar bir mermi dahi sıkmadan işgal ettikleri toprakları bırakıp gerisin geriye gittiler? Perde arkasında nasıl bir film oynandı bunları görmek lazım. Erdoğancı31 dk önce Halep bir Türkmen kentidir. Elbet birgün bizim olacak. Hasan36 dk önce tamamda inonu donemi turkiyenin en fakir en rezil donemi degilmi ne icin ilhak edilmek istensinler ateist olmak icin mi ezani turkce duymak icin mi hadi o zaman istediler simdi en guclu oldugumuz donemde niye boyle bir talepleri yok biraksak canlari pahasina avrupaya gitmeye calisiyorlar. misafir36 dk önce Ezbere konuşuosun... süleyman şah türbesi bizi savaşa çekmek için yagmalancakti. Eğer yeri degismesi biz şimdi Suriye Irak İran savasiyorduk???? Biraz araştırma yap gaza gelme Merhaba 43 dk önce Eğer ilhak edilseydiniz biriniz bile anadilinizi bilmezdiniz cemaleddin44 dk önce Itönünün babasi Mlatyada hangi mezarlikda gömüldür? O günlerin fetösü, osmanliyi parcalayarak ishi basharmishti. Ingilizler+abd den korktuklarindandir . Kendileri istedikleri gibi yani Roman gibi tarih yazdirirp avanaklari yani kendini aydin zanneden zavallilari ancak inandirmishtri. Hasan Dag47 dk önce Başkasının vatanına göz dike dike bu hale geldik. Kendi ülkeni önce kurtar. Ülkem yanıyorÜlkem. Turan59 dk önce 2.nufusunun yarisi arap olan bir beldeye daha 20 yil once araplarin buyuk ihanetine ugramis bir ordu onlara guvenerek nasil girecekti Turan59 dk önce 2.nufusunun yarisi arap olan bir beldeye daha 20 yil once araplarin buyuk ihanetine ugramis bir ordu onlara guvenerek nasil girecekti Turan59 dk önce 2.nufusunun yarisi arap olan bir beldeye daha 20 yil once araplarin buyuk ihanetine ugramis bir ordu onlara guvenerek nasil girecekti