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Halen abluka altında olan Katar'da kriz büyüyor

Euro-med insan hakları örgütü Suudi Arabistan ablukası nedeniyle Katar’a en temel ilaçların gidemediğini duyurdu. İlaçlardan biri de yılan sokmasına karşı hayati öneme sahip panzehir.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:56
Halen abluka altında olan Katar'da kriz büyüyor

Örgütten yapılan açıklamada Katar'a uluslararası ilaç tedarikinin bir kısmının ülkeye abluka uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiğini ve bunun da yaşanan sıkıntıya etkilediğini vurguladı.

BÖLGESEL YILAN TÜRÜNE KARŞI PANZEHİR YOK

Al Jazeera'nin haberine göre sözcü Sara Pritchett, "Hayat kurtaran birçok ilaç ve temel sağlık malzemeleri hala sınırdan geçirilemiyor. Bölgedeki zehirli bir yılana karşı kullanılan panzehir de sınırdan geçemeyenler arasında” diye konuştu.

Pritchett, “Birleşik Arap Emirlikleri ablukada kilit rolü oynuyor ve bu ülkenin faaliyetlerinin ilaç, ticaret ve ailelerin ayrılmasında rolü var ve bunlar etki alanlarından sadece birkaçı” diye ekledi.

Seyahat engeli de diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanını da derinden etkilemiş durumda. Human Right Watch gibi örgütlere göre birçok kişi ameliyat olmak için yurt dışına çıkamıyor. Hayati öneme sahip ameliyatları olması gereken iki çocuk Katar'dan Suudi Arabistan'a gidememişti.

Pritchett, "İnsanlar yaşlı ve ağır hasta aile üyeleri için yurt dışına gidip sağlık yardımı alamıyorlar” diye konuştu.

Timetürk

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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