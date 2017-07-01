Halatı kopan trafo işçinin üzerine düştü

Edinilen bilgiye göre, inşaata çalışan Abdullah K.halatla yukarıya kaldırılan trafoyu taşıyan halatın bir tanesi kopunca trafo aşağıya düştü. Düşen trafo işçinin üzerine düştü. Kazayı gören diğer işçiler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.