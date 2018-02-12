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Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, partisinin seçimlere katılabileceği yönündeki kararı Yargıtay'ın onayladığını ifade etti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:03
Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...

Halaçoğlu, bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Partisinin kongre sürecinin devam ettiğini belirten Halaçoğlu, şu an için 60 ilde teşkilatlandıklarını ve ilçelerle birlikte ve bunu Yargıtay’a bildirdiklerini söyledi.

Halaçoğlu, şöyle konuştu:

"Yargıtay da onadı ve sitesinde `Seçime girebilir´ ifadesini koydu; fakat YSK, başka hiçbir partiye uygulamadığı şeyi bize uygulamaya kalkıştı. `İl, ilçe kongrelerinizi yapmadınız´ dedi. Halbuki bundan önce bizim gibi kurulmuş 7 parti, kurucularıyla büyük kongrelerini yapmışlardı ve seçime girmişlerdi. Bize böyle bir şey çıkarınca yarın bunu bahane ederek, seçime sokmama gibi bir durumla karşılaşırız; düşüncesiyle bütün problemleri ortadan kaldıralım, dedik ve şubat ayında Türkiye´deki bütün ilçelerimizin kongrelerini tamamlama kararı aldık. Mart ayında da il kongrelerimizi tamamlayacağız. Nisan´ın ortalarında da büyük kongremizi olağanüstü olmak üzere tekrar yapacağız. Böylece o pürüzler de ortadan kalkacak."

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:03
  1. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu

YORUM YAZ

  • HamidoHamido36 dk önce
    Tecrübeyle sabittir. Eşekler aklına yem (arpa) gelince anırırlar. Yemi arpası verilmeyincede anırmayı keserler. Bunlarda seçimde boylarının ölçüsünü alınca anırmayı kesecekler. Seçime kadar anıracaklar.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Boşuna Çaba, Boşuna Masraf, Barajı, Geçemezsiniz. Hiç Şüphesiz.
  • fthfth1 sa önce
    Aiiiii Aiiiii diye anıran bir eşşek varmış, anır deyiverince sahibi o da anırıyormuş. Birgün üşütmüş ve sahibinin anır talebine karşılık verememiş. Sahibi bu kez ne yapsın .. cevabı sonra.
  • İkraİkra1 sa önce
    Bu millet sizi hallac pamugu gibi savuracaktir..
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Fettoşiler seçimden sonra pensilvanyada aglama seanslarına katılırsınız, hocanıza iyice sokulursunuz,sümüklü mendilini kapmak için.
  • SalihaSaliha1 sa önce
    Iki yüzlü kafir oyuncaklari biz sizin kim oldiğunuzu biliyoruz. Casus köpekler !
  • Nihat çelikNihat çelik1 sa önce
    Girinde bu millet sizin boyunuzun ölçüsünü alsın.Çakal fetoculer
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Çokta lazımdınız vatan hainleri fatöş partisi
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