Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...

Halaçoğlu, bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Partisinin kongre sürecinin devam ettiğini belirten Halaçoğlu, şu an için 60 ilde teşkilatlandıklarını ve ilçelerle birlikte ve bunu Yargıtay’a bildirdiklerini söyledi.

Halaçoğlu, şöyle konuştu:

"Yargıtay da onadı ve sitesinde `Seçime girebilir´ ifadesini koydu; fakat YSK, başka hiçbir partiye uygulamadığı şeyi bize uygulamaya kalkıştı. `İl, ilçe kongrelerinizi yapmadınız´ dedi. Halbuki bundan önce bizim gibi kurulmuş 7 parti, kurucularıyla büyük kongrelerini yapmışlardı ve seçime girmişlerdi. Bize böyle bir şey çıkarınca yarın bunu bahane ederek, seçime sokmama gibi bir durumla karşılaşırız; düşüncesiyle bütün problemleri ortadan kaldıralım, dedik ve şubat ayında Türkiye´deki bütün ilçelerimizin kongrelerini tamamlama kararı aldık. Mart ayında da il kongrelerimizi tamamlayacağız. Nisan´ın ortalarında da büyük kongremizi olağanüstü olmak üzere tekrar yapacağız. Böylece o pürüzler de ortadan kalkacak."