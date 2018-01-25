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Hala siyonist zindanlarda tutuluyor

Kudüs’e destek için bir grup hukukçu ile yola çıkan Yard. Doç. Dr. Cemil Tekeli, İsrail tarafından 15 Ocak'ta gözaltına alındı.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:06
Hala siyonist zindanlarda tutuluyor

Kudüs’e destek için bir grup hukukçu ile yola çıkan Yard. Doç. Dr. Cemil Tekeli, İsrail tarafından 15 Ocak'ta gözaltına alındı.

11 Ocak'ta İstanbul’dan yola çıkan 35 kişilik tur ekibinde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Cemil Tekeli, dönüş uçağına binmeden havaalanında gözaltına alındı.

Dün hakim karşısına çıkartılan Tekeli'nin, hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için gözaltı süresi uzatıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN YARDIM İSTENİYOR

Cemil Tekeli ile Kudüs’e giden ekipte yer alan Avukat Aybüke Ekici, “Telaviv’e girişte pasaport kontrolü yapılırken Cemil Bey’i 15 dakika sorgulayıp daha sonra girişine izin vermişlerdi. 11 Ocak günü başlayan Kudüs gezimizi tamamlayıp dün akşam 21.00 uçağıyla Türkiye’ye dönmek için Telaviv Ben Gurion Havalimanı’na gittik. 5-6 kişiyi ayırıp detaylı pasaport kontrolü yaptılar. Cemil Bey’in pasaportu ise üç farklı noktada okutulmasına rağmen kabul görmedi. Sorguya alındı. Hiçbir gerekçe gösterilmedi yanında telefonu yok, tansiyon ve şeker hastası. Ailesi Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yardım istiyor” dedi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:06
  1. Cemil Tekeli
  2. Havalimanı
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