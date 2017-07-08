Hakkındaki zorla fuhuş iddiasına reddetti

Samsun’da önceki gün, dini nikahlı engelli eşine para karşılığında zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edildiği sırada hakkındaki iddiaların yalan olduğunu savunan Hüseyin O., “Dün hakkımda çıkan haberler beni rahatsız etti. Dini nikahlı eşime zorla fuhuş yaptırdığım iddia edildi. Bunlar doğru değildir. 7 aydır dini nikahlı evliyiz. Kendisi yüzde 99 ağır engellidir. Ağır engelli raporu vardır. Hakkımdaki suçlamalar doğru değildir” dedi.

Zorla fuhşa sürüklendiği konusuyla gündeme gelen E.E.D. adlı kadın ise, “Sigaram olmadığı için sinirlenip bunalıp bir anda çıkıp karakola gittim. Ne konuştuğumu ne yaptığımı bende bilmiyorum” ifadelerini kullandı.