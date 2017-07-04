Hakkında canlı bomba ihbarı yapılan kişi şikayetçi oldu

Sosyal paylaşım sitesindeki bir hesaptan fotoğrafı ve kimlik bilgileri yayınlanarak canlı bomba olduğu öne sürülen kişi, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Babasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Ahmet Yavaş (33), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tekirdağ Yeniçiftlik'e inşatta çalıştığını anlatarak, kendisini arayan ailesinin, sosyal medyada hakkında canlı bomba olduğu yönünde haberlerin çıktığını söylediğini aktardı.

Yavaş, bunu ilk başta ciddiye almadığını ancak hesabı incelediğinde 200 bin takipçisi olan sayfalarda resimlerinin paylaşıldığını gördüğünü ifade eden Yavaş, fotoğrafının altına, "İstanbul, Bursa dikkat edin kendinize her yerde canlı bomba aranıyor" yazıldığını söyledi.

"Bu durum psikolojimi bozdu"

Bunun üzerine İstanbul'a gelerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gittiğini belirten Yavaş, "Bu durum psikolojimi bozdu. Tedirgin oldum ve artık sokağa çıkamaz hale geldim. Bu hesaptan fotoğrafım 1 Temmuz'da paylaşıldı. Dün de savcılığa gidip sabıka kağıdı aldım. Bir şey çıkmadı. Bugün de savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundum." dedi.

Yavaş, emniyette yapılan araştırmada da hakkında bir şey bulunmadığını dile getirerek, sosyal medyada dolaşan fotoğrafın daha önce kaybettiği pasaporttaki fotoğrafı olduğunu anlattı.

"Gereken işlem yapılmalı"

Yavaş, artık can güvenliğinin olmadığını, beraber çalıştığı insanların da kendisini arayarak, artık çalışmak istemediklerini söylediğini belirten Yavaş, sosyal medyada çıkan resimleri kardeşinden Whatsapp üzerinden göndermesini istediğini ancak kardeşinin dahi bu işin ortağı olacağından korktuğu için kendisine fotoğrafı göndermediğini söyledi.

Ailesinin korku içinde yaşadığını ifade eden Yavaş, söz konusu sosyal medya hesabı sahipleri hakkında gereken işlemin yapılması gerektiğini söyledi.

Baba Sıdık Yavaş da olaydan haberdar olduktan sonra oğlunu arayarak hemen İstanbul'a gelmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

Bu durumdan çok korktuklarını anlatan Sıddık Yavaş, oğlunun asla böyle bir şeyin içinde olamayacağını söyledi.