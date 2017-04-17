Hakkari’ye OSB geliyor

Terörden büyük oranda temizlenen Hakkari ve Şırnak, hem İran hem de Irak’a sınır komşusu olmanın verdiği avantajı da kullanarak ekonomik gücünü göstermeye başladı. Bölgenin artan ihracatı devlet teşvikleriyle birleşince yatırımlar da hızla çoğalmaya başladı. Bu kapsamda şehir merkezinden uzak, çevreci ve enerji maliyetlerini düşüren bir sanayileşme modeli olarak bilinen Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) bir yenisi de Hakkari’de hayata geçiyor.

TİCARET KATLANACAK

Toplam 285 OSB’nin bulunduğu Türkiye’de Hakkari’nin de eklenecek olması bölge iş adamlarını mutlu etti. Sadece İran ile 30 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunan şehirin geçtiğimiz günlerde açılan Esendere Gümrük Kapısı ve Selahattin Eyyübi Havalimanı'yla ticaretini katlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘İstihdam Seferberliği’ ve Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı ‘Teşvik Paketi’ sonrası bölgeye çok yoğun bir ilgi olduğunu ve ihtiyaca cevap veremediklerini anlatan Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, cazibe merkezleri kapsamında şu ana kadar Hakkari’nin genelinde 50’ye yakın müracaat olduğunu bunun parasal değerinin ise 200 milyon liraya ulaştığını söyledi. Başkan Taş, “Organize sanayi bölgesi kurmak için ilgili bakanlıklara müracaat ettik. Yer tespiti yaptık. Kısa bir süre sonra organize sanayi bölgemizi kuracağız” diye konuştu.

300 MİLYONLUK YATIRIM YOLDA

Programın bölgedeki KOBİ ve iş adamlarını çok heyecanlandırdığını dile getiren Servet Taş şunları söyledi: “Bizim İran’a çok ciddi bir çinko maden ihracatımız var. Onlarda bu madeni alıp işleyip bize geri satıyor. Cazibe merkezleri kapsamında İzmir’den gelen iş adamlarımız burada bir metaloji fabrikası kurmak istiyor. Parasal değeri ise 300 milyon lira. Bu 4 bin 500 kişiyi istihdam edecek bir yatırım.” Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile paylaştıklarını dile getiren Taş, referandum sonrasında konunun netleşeceği bilgisini paylaştı. Hakkari’deki ekonomik dinamitleri faaliyete geçirmeye çalıştıklarını anlatan Taş, “Bazı tesisler kurmayı planlıyoruz bununla birlikte de 5 bin çocuğumuzu daha istihdam edebileceğiz” ifadelerini kullandı.

İhracatın yüzde 15’i Şırnak'tan

Bölgenin bir diğer şehri olan Şırnak da, bu yılın ilk 3 ayında 65 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (DAİB) sorumluluk alanında olan 17 ilden yapılan toplam 440 milyon 136 bin 916 dolarlık ihracatın yüzde 15’ini tek başına üstlendi. DAİB verilerine göre, bu dönemde ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 62 artış ile en fazla payı 65 milyon dolarla Şırnak aldı. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 30 oranında artış yaşandı. Şırnak’ın bölge ihracatı içindeki payı ise yüzde 15 olarak hesaplandı. Kentte, yerleşik firmalar tarafından son yıllarda gıda ürünlerinin yanı sıra yaş meyve ve sebze ihraç edildi.

BÖLGENİN DİNAMO TAŞI

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, Şırnak’ın yanı sıra bölgedeki birçok ilde de ihracatın arttığını vurguladı. Şengel, ihracat artışında sebze ve meyve gibi ürünlerin etkili olduğunu söyledi. Şengel, “Yılın ilk üç ayında ihracatın iller bazında dağılımında Şırnak, Iğdır, Van, Ağrı, Siirt, Elazığ, Hakkari ve Batman’da ihracat artışı yaşandı. Şırnak, bölgenin dinamo rolü üstlenen ihracatçı firmalar sayesinde büyük bir gelime gösterdi. Irak’a yönelik yaş meyve ve sebze ihracatının çok büyük bir kısmı ise Cizre ve Silopi’deki yerleşik firmalar tarafından gerçekleşmiştir” dedi.

(Yeni Şafak)