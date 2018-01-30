Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 52 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri, Bölük köyü Çatalca mezrasına operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı arama tarama faaliyetlerinde bir evin yakınında toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof ele geçirildi. Eroine el koyan güvenlik güçlerinin, bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.