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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 52 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin yakınında, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

30 Ocak 2018 Salı 16:31
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 52 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri, Bölük köyü Çatalca mezrasına operasyon düzenledi.

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Narkotik köpeğinin de kullanıldığı arama tarama faaliyetlerinde bir evin yakınında toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof ele geçirildi. Eroine el koyan güvenlik güçlerinin, bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:31
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