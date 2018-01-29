Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaçak külçe altın ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüksekova ilçesindeki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünün içindeki 2 şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada 1 kilo 424 gram ağırlığında gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildiği ve adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.