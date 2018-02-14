THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depoda korkutan yangın

Yüksekova ilçesinde kayak takımına ait malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, söndürüldü.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:13
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depoda korkutan yangın

Dize Mahallesi'nde, aralarında milli kayakçıların da olduğu kayak takımına ait malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Milli kayak antrenörü Bayram Ören, AA muhabirine, depoda yaklaşık 150 bin lira değerinde malzeme olduğunu ve bunların büyük bölümünün yandığını belirterek, "Malzemelerimizin tamamını sporcularımız kullanıyordu. Çok üzüldük. Hepsi de kaliteli malzemeydi. Yetkililerimiz bize çalışmalarımıza devam etmemizi, yeni başarılar elde etmemizi istedi. Bize her anlamda yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Şimdiden teşekkür ediyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:13
  1. Hakkari
  2. kayak takımı
  3. mazleme
  4. Yangın
  5. Yüksekova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da ortalık karışıyor: Zulüm payidar olmaz
    1. İran'da ortalık karışıyor: Zulüm..
    2. Maliye Bakanı açıkladı: Elektrik otoya..
    3. Azerbaycan: PKK'lı teröristler o..
    4. NATO'da kritik görüşme başladı
    5. Türkiye'den Kritik ABD açıklaması
    6. Facebook artık 'emekli platformu' oldu
    7. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depoda..
    8. Müslümanlara zorla komünist marşı!
    9. Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!
    10. Tillerson'dan bir Türkiye açıklaması..
    11. Yeni Bağdadi iddiası ortalığı karıştırdı
    12. Rusya'dan Kıbrıs açıklaması
    13. Erdoğan açıkladı: Büyük tehdit
    14. İsrail'den Türkiye'ye HAMAS suçlaması
    15. Bilim Kurdu’nun ilk dönemi başarıyla..
    16. İstanbullulara akşam şoku! yüzde 80'e..
    17. Kudüs aşkına
    18. Turkcell ve Samsung 5G için güçlerini..
    19. Öğrenciler Halk Ekmeği ziyaret etti
    20. ABD destekli özel komando birliği ile..
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!