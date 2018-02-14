Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depoda korkutan yangın

Dize Mahallesi'nde, aralarında milli kayakçıların da olduğu kayak takımına ait malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Milli kayak antrenörü Bayram Ören, AA muhabirine, depoda yaklaşık 150 bin lira değerinde malzeme olduğunu ve bunların büyük bölümünün yandığını belirterek, "Malzemelerimizin tamamını sporcularımız kullanıyordu. Çok üzüldük. Hepsi de kaliteli malzemeydi. Yetkililerimiz bize çalışmalarımıza devam etmemizi, yeni başarılar elde etmemizi istedi. Bize her anlamda yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Şimdiden teşekkür ediyoruz." dedi.