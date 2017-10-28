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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar asker ve polisle düğünde halay çekti

Çukurca ilçesinde vatandaşlar, bir düğünde asker ve polislerle halay çekti.

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:02
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar asker ve polisle düğünde halay çekti

Kaymakam Temel Ayca, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve İlçe Müftüsü Zafer Güneş, Cumhuriyet Mahallesi'nde Roşhat ve Sevgi Koşar'ın düğün törenine katıldı.

Düğünde Tuğgeneral Ersay ile Ayca'nın korumaları vatandaşlarla halay çekti.

Daha sonra Ersay ve Ayca, gelin ve damada mutluluk dileyerek fotoğraf çektirdi. 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 17:02
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  2. Hakkari
  3. halay
  4. Kaymakam Temel Ayca
  5. Anadolu Ajansı
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