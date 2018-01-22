Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesine havanlı saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristler tarafından sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:02
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesine havanlı saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristler tarafından sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda  3 asker yaralandı. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca’da bulunan Gezgintepe askeri üs bölgesine teröristler tarafından, sınırın Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 asker, şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.Bölgede teröristlerin etkisiz hale getriilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:02
  1. çukurca
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...
    1. Pegasus'tan yolculara mağduriyet..
    2. Kızıl Elma nedir?
    3. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan..
    4. Tanklar böyle hazırlandı! Dikkat çeken..
    5. Gomis 'para' için mi kadro dışı!
    6. Darbeci FETÖ'cüleri kaçıran şebeke..
    7. 7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    8. Yakın tarihte benzeri olmayan hava..
    9. Galatasaray Başkanı Cengiz: Terim bana..
    10. Kritik gelişme... Türkiye Rusya ve..
    11. TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye..
    12. Çukurca'da üs bölgesine hain saldırı!..
    13. 'Teröristler en şiddetli şekilde..
    14. Deniz Feneri Derneğinden Suriye'ye..
    15. Talisca'dan flaş sakatlık açıklaması
    16. Erman Toroğlu: Beşiktaş iyi değil
    17. Terör örgütü PKK'nın sosyal medyadan..
    18. Karaman'da otomobil takla attı: 3 kişi..
    19. Ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl..
    20. Türkiye’nin Salzburg..
    Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
    Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü