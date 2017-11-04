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Hakkari'den kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari Şemdinli'de bir askeri aracın kaza yapması sonucu 1 yüzbaşı şehit olurken 3 asker de yaralandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:33
Hakkari'den kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Önceki gün Şemdinli’nin Kuzey Irak sınırında bir grup teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin’in naaşlarını Derecik beldesine bağlı Toklu mezrasına götürdükten sonra ilçeye döndükleri sıra askeri araç bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Kazada bir yüzbaşı şehit olurken, 3 asker ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehit yüzbaşının naaşı helikopterle Van’a getirildi. Şehit yüzbaşı Burak Bilgin için saat 12.00’de Van’da düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından memleketi Bolu'ya uğurlanacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 11:33
  1. hakkari
  2. şehit
  • MehmetyaziciMehmetyazici1 sa önce
    ALLAHRAHMETETSİNMEKANİNUR OLSUN
  • OsmanOsman1 sa önce
    Allah milletimize sabır versin.rahmeti ilemuamele etsin.
  • muratmurat1 sa önce
    Düşşün çelengi Rum un,eğilsin ser-i FrenkVur Türk ü gönderen yedi takdir aşkına....ALLAH rahmet eylesin.
  • AviniAvini1 sa önce
    Bu gibi mukatlı şehirleribaşka bir yere kaldırın ve oralarını sit alanına çevirin
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Mekanları Cennet olsun...Ecel ne bir nefes önce ne de sonra gelmez,son nefes insanın ecelidir,,Kelimei şehadetle imanla vermemizi nasip aylesin Rabbimiz...
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