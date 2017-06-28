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Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Hakkari Valiliği, dün gece PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın şehit olduğunu açıkladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:24
Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Dün gece Hakkari'ye 35 kilometre uzaklıktaki Çukurca yolu üzerinde bulunan merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında güvenlik güçleri bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralandı. yaralı polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bir süre devam eden çatışma sonrası teröristler dağlık alana kaçarken, PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

1 özel harekat polisinin şehit olduğu operasyonla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28.06.2017 günü ilimiz merkez Oğul Köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında 1 polis memuru yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:24
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