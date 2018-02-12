Hakkari'den acı haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen ekibin bulunduğu aracın zırhlı araca çarpması sonucu bir polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis aracı, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda ilçe girişindeki uygulama noktasında bekleyen zırhlı araca çarptı.

Kazada ekip aracındaki bir polis şehit oldu, iki polis yaralandı.

Yaralı polisler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.