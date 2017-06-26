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Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen terör saldırısında 1 asker şehit oldu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 21:23
Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit var

Valilik'ten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden havan ve doçka silahlı taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan havan toplu saldırıda bir havan topunun 2867 rakımlı tepede mevzi içerisine düşmesiyle bir askeri personel şehit olmuştur. İHA’lar bölgeye sevk edilmiş, bölge yoğun topçu ateşi ile ateş altına alınarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 21:23
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