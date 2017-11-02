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Hakkari'de şehit sayısı 8'e yükseldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çatışmaya giren 6 asker ve 2 korucu şehit oldu.

02 Kasım 2017 Perşembe 08:49
Hakkari'de şehit sayısı 8'e yükseldi

Hakkari Şemdinli'de yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6'sı asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 5 PKK'lı terörist ise etkisiz hale getirildi.

HAİNLER SİSLİ HAVADAN FAYDALANDI

Bu sabaha karşı sisli havadan faydalanıp, Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 6'sı asker 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldığı belirtildi. Çıkan çatışmada 5 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtililirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

 TSK : Şemdinli'de  6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit oldu.  Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

"02 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 08:49
  1. PKK
  2. Hakkari
  3. Şemdinli
  • HasanHasan1 sa önce
    Allah şehitlerimize rahmet etsin. Yakınlarına sabır versin. Amin.
  • KenanKenan1 sa önce
    İhalar nerede
  • hasanhasan2 sa önce
    adın batsın şemdinli
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