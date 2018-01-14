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Hakkari'den acı haber geldi! Kuzey Irak'tan atılan füze...

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen füze saldırısında yaralanan asker şehit oldu.

14 Ocak 2018 Pazar 13:26
Hakkari'den acı haber geldi! Kuzey Irak'tan atılan füze...

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği piyade sözleşmeli er yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:26
  1. Güven Dağı
  • haydarhaydar1 sa önce
    Listeye reisin deyimiyle bir kelle daha ekliyoruz, bu işin fıtratında var zaten büyükler öyle söylüyor...
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