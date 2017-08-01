Hakkari'den acı haber!

Hakkari'deki terör saldırısında ağır yaralanan güvenlik korucusu Sebahattin Ayva, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, 11 Haziran'da Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı yakındaki Üzümcü köyü Şine Köprüsü civarında mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan 3 güvenlik korucusundan durumu ağır olan Ayva, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü.

Ayva'nın bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından Üzümcü köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: AA