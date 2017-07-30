Hakkari’den acı haber!

Edinilen bilgilere göre, Hakkari-Van karayolu emniyetini almak maksadıyla Çukurca ilçesine bağlı Testere Sırtları mevkiinde konuşlanan unsurların personel değişimi esnasında Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız (26), mevziyi terk ederken aynı birlikteki diğer personel tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığı zannedilerek yanlışlıkla vuruldu. Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.