Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari'den acı haber: 1 polis şehit!

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda bir polisin şehit olduğu bildirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:13
Hakkari'den acı haber: 1 polis şehit!

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında bir polis memuru yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:13
  1. PKK
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. KCK
  4. Hakkari
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    1. Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    2. Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3..
    3. Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada..
    4. Köpek eğitmenin burnunu ısırdı!
    5. Zeytin ağacını ikiye bölen çekici..
    6. CHP’nin esas planı deşifre oldu…..
    7. Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
    8. ''İttifak üyeleri NATO için savunma..
    9. Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek
    10. Doğu Karadeniz yaylalarını pedal..
    11. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize..
    12. Bayram trafik kazalarında 35 kişi..
    13. Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller..
    14. Alman kaleciden ilginç taktik
    15. Uşak hafta sonu kavrulacak
    16. Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor
    17. Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
    18. Polisten uyuşturucu imalathanesine..
    19. Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19..
    20. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!