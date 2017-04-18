Hakkari’deki çığ tünelleri sürücüleri sevindirdi

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari-Çukurca karayolunda 2013 yılında ihale yoluyla yapılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki tüneller, sürücüleri olduğu gibi yöre halkını da sevindirdi. Yapılan tünellerle birlikte Hakkari-Çukurca karayolunun inen çığlardan kurtulduğunu ifade eden sürücüler, "Daha önce kış mevsimi boyunca Sümbül Dağı’nda inen çığlar nedeniyle karayolu günlerce kapalı kalıyordu. Çığların önüne geçmek için karayolları ekipleri sürekli çalışıyordu. Ancak inen çığlar yüzünden insanlar hayatını kaybederken, birçok araç ise yolda mahsur kalıyordu. Çığ tünellerinin inşa edilmesiyle birlikte dağlarda kopan çığlar artık tünelleri teğet geçiyor” şeklinde konuştular.