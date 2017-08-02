Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari’deki barakalar kaldırıldı

Hakkari’de devam eden altyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle yol kenarında bulunan barakalar kaldırıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:26
Hakkari’deki barakalar kaldırıldı

Kentin toz ve çamurdan kurtarılması için bir süreden beridir Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar geceli gündüzlü devam ediyor. Kentin birçok noktasında başlatılan altyapı, yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor. 4 ayrı mahalle ile bir belde yolunun kesiştiği Karşıyaka Mahallesi Katremas Köprüsü yakınlarında ise altyapı çalışmaları başlatıldı. Köprü civarında bulunan ve çevreye kötü görünüm veren tüm barakalar kaldırıldı.

Şehir içi yolların bir an önce bitirilmesi için Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve ekibinin denetimindeki çalışmalar, titiz bir şekilde devam ediyor. Belediye yetkilileri, bir süre önce başlatılan çalışmaların bir an önce bitirilmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ifade ettiler.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:26
  1. Karşıyaka
  2. Hakkari
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    1. Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    2. Dernekler aracılığıyla terör örgütü..
    3. Dünyanın gözü Endonezya'da! Ölümcül..
    4. Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı
    5. 61 yaşında çocuk katili oldu
    6. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    7. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    8. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    9. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    10. Afganistan'da uluslararası askeri..
    11. Bankalar zirveyi gördü!
    12. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    13. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    14. O belediye başkanından teröristlere..
    15. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    16. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    17. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    18. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    19. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    20. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı