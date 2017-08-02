Hakkari’deki barakalar kaldırıldı

Kentin toz ve çamurdan kurtarılması için bir süreden beridir Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar geceli gündüzlü devam ediyor. Kentin birçok noktasında başlatılan altyapı, yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor. 4 ayrı mahalle ile bir belde yolunun kesiştiği Karşıyaka Mahallesi Katremas Köprüsü yakınlarında ise altyapı çalışmaları başlatıldı. Köprü civarında bulunan ve çevreye kötü görünüm veren tüm barakalar kaldırıldı.

Şehir içi yolların bir an önce bitirilmesi için Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve ekibinin denetimindeki çalışmalar, titiz bir şekilde devam ediyor. Belediye yetkilileri, bir süre önce başlatılan çalışmaların bir an önce bitirilmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ifade ettiler.