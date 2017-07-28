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Hakkari’de ‘yeşil fındık’ satışı

Hakkari’de tezgahta ilk defa yer alan yaş fındık, vatandaşlardan rağbet görmedi.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:33
Hakkari’de ‘yeşil fındık’ satışı

Hakkarili Kinyas Kurt, Ordu’dan getirdiği yaş fındığı kentin en işlek caddelerinde satılmaya başladı. Tezgah üzerine dalından yeni topladıkları yaş fındığı koyan Kurt, genellikle gurbetten gelen vatandaşlara satış yaptığını söyledi. Kilosunu 10 liradan sattıkları yaş fındığa talebin az olduğunu belirten Kurt, yaş fındığı vatandaşlara tanıtmaya da çalıştığını belirtti. Seyyar tezgahta yaş fındık satan Kurt, “Ordu iline giderken yaş fındığın satıldığını görünce Hakkari’de de satmaya karar verip yaklaşık 100 kilo fındık aldım. Kentin en işlek caddelerinde satıyorum. Gurbetten gelen vatandaşlar yaş fındığı tanırken, maalesef çoğu vatandaşımız ise yaş fındığa çok yabancı kalıyor. Kabuklu doğal hali ile sattığım için herkes dağlarda getirdiğimiz pancara benzetiyor. İçini açıp baktıktan sonra fındık olduğuna inanıyor. Hal böyle iken bir kilo satarken bir kilo ise bedavadan gidiyor. İlimiz her ne kadar yaş fındığa yabancı olsa da tanıtacağız” şeklinde konuştu.

Fındık tezgahının başında vatandaşlar ile fındık satıcısı arasında yaşanan ilginç diyaloglar ise dikkatlerden kaçmadı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:33
  1. Ordu
  2. Hakkari
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