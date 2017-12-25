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Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'de Emniyet'in yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 36 gram eroin maddesi ve sentetik uyuşturucu madde yapımında kullanılan 100 litre asit-anhidrit maddesi ele geçirildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:58
Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-25 Aralık 2017 tarihleri arasında il genelinde icra edilen uygulamalarda; 2 kilo 36 gram eroin maddesi ve sentetik uyuşturucu madde yapımında kullanılan 100 litre asit-anhidrit maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili bir şahsın tutuklandığı, tahkikatın ise devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:58
  1. hakkari
  2. uyuşturucu
  3. operasyon

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