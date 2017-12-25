Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-25 Aralık 2017 tarihleri arasında il genelinde icra edilen uygulamalarda; 2 kilo 36 gram eroin maddesi ve sentetik uyuşturucu madde yapımında kullanılan 100 litre asit-anhidrit maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili bir şahsın tutuklandığı, tahkikatın ise devam ettiği belirtildi.