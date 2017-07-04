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Hakkari’de teslim olan terörist öldürülen arkadaşlarının cesetlerine… İşte o an

Hakkari'de askeri üslere yönelik saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristlerin hain planı, düzenlenen hava harekatıyla bozuldu. Operasyonda 4 terörist öldürüldü. Bir haftada öldürülen PKK'lı sayısı ise 55 oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin öldürülen arkadaşlarının cesetlerine korkuyla baktığı an objektiflere böyle yansıdı.

04 Temmuz 2017 Salı 08:47
Hakkari’de teslim olan terörist öldürülen arkadaşlarının cesetlerine… İşte o an

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu ve Güneydogu'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları karadan ve havadan aralıksız sürüyor. HakkariYüksekova'da askeri birliklere saldırı hazırlığı yapan PKK'lılara Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larla düzenlenen harekatta, 4 terörist öldürüldü. Operasyonda teröristlere ait iki sığınak ve bir silah mevzii de imha edildi.
 

KAÇABİLECEKLERİNİ SANDILAR

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalındaki önceki gün düzenlenen hava harekatından kaçan 2 PKK'lı terörist ise Sırnak'taki operasyonda öldürüldü. Teröristlerin yeri kesif ve gözetleme araçlarıyla havadan tespit edildi. İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde operasyonlarda 55 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, 4 teröristin sağ yakalandığı, ll'inin ise kendiliğinden teslim olduğu duyuruldu. Diyarbakır, Siirt, Bingöl ve Hakkari'de teröristlerce kullanılan 7 sığınak, barınak ve mağara ile 34 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

35 kilogramı plastik olmak üzere, 2 ton 906 kilogram patlayıcı madde, 129 el bombası, 59'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 65 silah, 18 bin 458 adet de muhtelif çapta mermi ele geçirildi.


BAŞINA 1 MİLYON ÖDÜL KONULAN YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Bingöl'de geçtiğimiz günlerde güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan ve 11 teröristin öldürüldüğü çatışmada öldürülenler arasında, İçişleri Bakanlığı tarafından yeşil listede aranan ve başına 1 milyon lira ödül konulan sözde Amed eyaleti yürütmesinden sorumlu "Asut Star" Kod isimli S.C. adlı teröristin de olduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 08:47
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  • Solo TürkSolo Türk1 sa önce
    Rabbim bunların her gün sürüsü ile öldüklerini görmeyi bize nasip etsin inşaallah
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