Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari'de teröristler karakola sızmaya çalıştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir karakola sızma girişiminde bulunan 3 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği, kaçan biri yaralı 2 örgüt üyesini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:40
Hakkari'de teröristler karakola sızmaya çalıştı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına saat 02.00 sıralarında 3 bölücü terör örgütü mensubunun sızma girişiminde bulunduğu ve bu teşebbüsün kobra araç ve termal kameralarla tespit edildiği belirtildi. 

Sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bölgenin yoğun ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Açılan ilk ateşte bir kadın bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki arama ve tarama faaliyeti esnasında saat 04.00 sıralarında 2 bölücü terör örgütü mensubuyla tekrar temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucunda bir bölücü terör örgütü mensubu yaralı, bir örgüt üyesi ise sağ olarak kaçmıştır. Yapılan arama ve tarama faaliyetinde 2 RPG-7 roketatar silahı, 2 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 el bombası ve 2 termal şemsiye ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:40
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz kondurmadı!
    1. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    2. Alaçatı sörf şenliği başladı
    3. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    4. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    5. "Bölgede terör adacıkları..
    6. Kur'an'la taçlandılar
    7. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    8. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    9. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    10. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    11. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    12. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    13. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16..
    15. ByLock yazışmaları ortaya çıktı:..
    16. Filistinli gazetecilerden gözaltına..
    17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    18. Titi ve Ekong resmen Bursaspor'da
    19. Hakkari'de iş makineleri taşıyan..
    20. Manisa’da orman yangını
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!