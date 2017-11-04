Hakkari'de terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

İl genelinde eş zamanlı 57 adrese düzenlenen operasyonda 40 zanlının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.